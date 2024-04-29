Между игроками «Зенита» и Семаком нашли трудности в коммуникации

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что трудности петербургского «Зенита» по ходу нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) обусловлены тем, что игроки потеряли мотивацию к победам.

По его мнению, тренерский штаб также испытывает проблемы с тем, чтобы донести свои мысли до игроков.

«Сложнее и Семаку убеждать их в том, что было приемлемо вчера, сегодня уже не годится. Как только это получается, как только тренерский штаб достукивается до отдельно взятых игроков, то команда снова расцветает. Очень тяжело шестой год подряд показывать максимальный результат, не у всех это получается. Тренеру становится сложнее расшевелить игроков, они адаптируются к его словам и действиям», — заявил Игнатьев.

Встреча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо», прошедшая 28 апреля, завершилась со счетом 1:0 в пользу столичной команды. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит», которым руководит Сергей Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

Ранее стало известно, почему «Зенит» мало забивает.