Си Цзиньпин посетит сразу три европейские страны в первой половине мая

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин нанесет визиты в Сербию, Францию и Венгрию в период с 5 по 10 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел Китая.

Как отметили в дипломатическом ведомстве, посетить страны лидера КНР пригласили президент Сербии Александр Вучич, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Венгрии Тамаш Шуйок, а также венгерский премьер Виктор Орбан.

24 апреля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна поддерживает китайский мирный план по Украине, «просто потому что он существует».

17 марта Макрон заявил о планах предложить российскому руководству установить режим прекращения огня на время проведения Олимпийских игр 2024 года. Позже глава республики сообщил, что намерен приложить максимум усилий для реализации этой инициативы и обсудить ее с китайским лидером Си Цзиньпином.

Ранее стало известно, что председатель КНР может посетить Казань.