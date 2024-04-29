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Пенсионер избил пассажира в метро Петербурга

РЕН ТВ: в Петербурге пенсионер избил мужчину в метро

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Алексей Даничев/РИА Новости

В метро Петербурга пожилой мужчина набросился с кулаками на пассажира. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на платформе станции метро «Площадь Александра Невского» 28 апреля. По словам очевидцев, пенсионер набросился с кулаками на мужчину, несколько раз ударил его по лицу и нецензурно выражался.

66-летнего злоумышленника удалось задержать. Обстоятельства конфликта устанавливаются.

До этого сообщалось о том, что в Москве задержали гражданина Узбекистана, который напал на полицейского на станции метро «Саларьево». Иностранец решил сбежать из комнаты полиции в вестибюле станции метро, чтобы уйти от административной ответственности. Во время побега мужчина ударил сотрудника полиции, который попытался ему помешать. Следователи завели на иностранца уголовное дело.

Ранее в московском метро подростки избили мужчину.

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