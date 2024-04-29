Россиян не оказалось в списке награждаемых японскими орденами

Более 100 иностранцев получат японские ордены Восходящего солнца и Священного сокровища, но россиян среди них вновь нет. Об этом сообщило РИА Новости.

Церемония награждения состоится 9 мая в Императорском дворце. Правительство Японии опубликовало список, в котором указано, что орденами Восходящего солнца и Священного сокровища по случаю отмечаемого 29 апреля Дня Сёвы, дня рождения бывшего императора Хирохито, наградили 4108 человек, в том числе 101 иностранного гражданина из 49 стран.

Среди награжденных бывший глава Банка Японии Хироюки Курода, бывший генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирофуми Хирано, бывший председатель компании Mitsubishi Heavy Industries Кадзуо Цукуда, бывший председатель японской торгово-промышленной палаты Акио Мимура и другие.

Среди иностранцев награды присудили бывшему заместителю госсекретаря США Венди Шерман, экс-главе МИД Австралии Джули Бишоп, бывшему профессиональному борцу Тайгеру Джиту Сингху и другим.

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