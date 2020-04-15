Fitch дало прогноз о сроках восстановления нефтяного рынка

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Рейтинговое агентство Fitch дало прогноз о сроках восстановления мирового нефтяного рынка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет организации.

Так, агентство отмечает, что новая сделка ОПЕК+ не повлияет в полном объеме на проблему падающего спроса.

Fitch уточняет, что восстановление нефтяных рынков займет несколько лет. Для возвращения к прошлым показателям, по данным из отчета, необходимо снижение уровня производства нефти, однако в более меньших объемах, чем «если бы сделки ОПЕК+ не было».

Кроме того, агентство не изменило прогноз на уровне $35 за баррель нефти Brent в 2020 году. Однако возвращение к цене в $45 за баррель ожидается только к 2021 году, а до отметки в $53 за баррель Brent поднимется не раньше 2022 года.

В четверг, 9 апреля, прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка. Участникам встречи не удалось прийти к общему соглашению, так как Мексика отказалась от предложенных условий. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.

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