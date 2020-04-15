Доллар вырос до 75 рублей на Мосбирже
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Курс доллара на Мосбирже вырос до 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, иностранная валюта прибавила 3%, курс доллара составил 75,23 рубля.
Кроме того, курс евро увеличился на 2,3% до 82 рублей.
В четверг, 9 апреля, прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка. Участникам встречи не удалось прийти к общему соглашению, так как Мексика отказалась от предложенных условий. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Курс евро упал ниже 80 рублей