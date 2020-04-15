Путин предложил прямую финпомощь бизнесу из пострадавших отраслей

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Президент России Владимир Путин предложил прямую финансовую помощь бизнесу из пострадавших отраслей. Об этом он заявил во вступительном слове перед совещанием с членами правительства.

Помощь составит 12 тыс. 130 руб. на одного сотрудника в месяц.

«Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих, самых неотложных задач, в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае», — сказал Путин.

Президент поручил включить в перечень пострадавших отраслей непродовольственный ритейл. Бизнес сможет подать заявку на помощь уже с начала мая.

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