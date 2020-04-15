Названы профессии, которые предпочитают россияне на фоне коронавируса
На фоне сложившейся из-за коронавируса ситуации россияне чащего всего искали работу водителя. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитического центра «Авито Работа».
Кроме того, в десятку предпочитаемых профессий вошли электрик, грузчик, разнорабочий, сварщик, уборщица, администратор, бухгалтер, няня и курьер.
Отмечается, что по сравнению с февралем число поисковых запросов по профессии водителя снизилось на 16%.
Примечательно, что граждане стали чаще всего искать работу, разрешенную в условиях самоизоляции.
По последним данным, в России выявлено 24 490 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2 млн.
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