Россияне в 3,5 раза увеличили траты на салоны красоты на второй неделе самоизоляции

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На второй неделе самоизоляции траты россиян на услуги салонов красоты возросли в 3,5 раза. Об этом говорится в сообщении банка ВТБ, поступившем в «Газету.Ru».

Это произошло после того, как власти Москвы разрешили работу салонов, которые имеют медицинскую лицензию.

«За первые несколько дней объем транзакций по картам здесь вырос в 3,5 раза, «пиковым» днем стала пятница, 10 апреля», — указывается в сообщении.

Кроме того, в банке отмечается рост числа снятия наличных на фоне выплат зарплат сотрудникам бюджетных организаций. Также выросла популярность личного транспорта. По данным банка, количество совершенных на заправках транзакций по России поднялось почти на 20%, в Москве и области –- на треть.

Однако объем совершаемых в аптеках трат сократился на 10% по России и на 20% по столичному региону. Уточняется, что траты в продуктовых магазинах в целом не изменились.