Bloomberg узнал о снижении саудитами нефтяных цен для Азии и повышении для США

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Саудовская Аравия снизила цены на нефть для Азии, но повысила для США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ компании Saudi Aramco.

Данный нефтепроизводитель снизил майскую цену марки Arab Light для азиатского рынка на $4,4 за баррель, по сравнению с прошлым месяцем. Для США тарифы поднялись на $2,50-4,2 за баррель.

Ранее стало известно, что страны ОПЕК+ достигли нового соглашения по сокращению нефтедобычи в ходе второго экстренного заседания.

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