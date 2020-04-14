В Москве 92 торговые точки выплатят штрафы за несоблюдение карантина

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В Москве за три дня власти арестовали 92 торговые точки, нарушившие карантинные санитарно-эпидемиологические нормы, пишет ТАСС со ссылкой на столичный департамент торговли и услуг.

Отмечается, что сумма штрафов может составить больше 12 млн рублей в зависимости от судебных решений.

В России коронавирусом заразились больше 18 тысяч, скончались 148 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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