Глава «Газпромнефти» назвал новую сделку ОПЕК+ необходимой

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Глава «Газпромнефти» Александр Дюков в интервью газете «Коммерсант» заявил, что новая сделка ОПЕК+ была необходима в текущей ситуации на рынке энергоносителей.

Он также не согласился со словами совладельца «Лукойл» Леонида Федуна, который назвал договоренности повторением Брестского мира.

По словам Дюкова, новое соглашение необходимо и полезно для всех участников рынка. По его условиям, Россия сократит нефтедобычу на 18%, а с учетом поддержки других стран ее доля составит 15%.

Дюков отметил, что провал переговоров стал бы катастрофой для российских производителей.

Ранее прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, на которой было заключено соглашение по сокращению объемов добываемой нефти для стабилизации рынка.

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