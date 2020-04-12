Источник: сделка ОПЕК+ после июня может продолжиться без Мексики

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Сделка ОПЕК+ по сокращению нефти может продолжаться без Мексики после июня, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в делегации.

Как сказал источник, Мексика покинет альянс. Тем не менее, не уточнялось, говорила ли об этом страна на сегодняшнем заседании.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.

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