Мексика подтвердила участие в сделке ОПЕК+

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Министр энергетики Мексики Росио Нале заявила, что страна будет участвовать в сделке ОПЕК+ по снижению нефтедобычи. Об этом она написала в Twitter.

«Мексика благодарит за поддержку стран ОПЕК на чрезвычайной встрече, состоявшейся сегодня», — сообщила министр.

Нале добавила, что единое соглашение 23 стран-участниц предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн б/с с мая.

Ранее, 12 апреля, министры ОПЕК+ окончательно договорились о сокращении нефтедобычи в мае и июне 2020 года.

Страны-участницы ОПЕК+ и представители других стран собирались 9 апреля. В рамках онлайн-встречи стороны обсудили стабилизацию нефтяного рынка, но не смогли подписать соглашение, потому что Мексика не одобрила его условия. Позже США сообщали, что возьмут на себя часть обязательств Мексики.

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