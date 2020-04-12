Новак предложил запретить импорт дешевого бензина из-за рубежа

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Министр энергетики Александр Новак предложил запретить импорт дешевого бензина на полгода для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом он сообщил в программе «Воскресный Вечер» на телеканале «Россия 1».

По его словам, это антикризисная мера, которую стоит ввести на шесть месяцев.

«И это вынужденная мера, поскольку она не совсем рыночная, но многие страны в настоящее время прибегают к такой мере», — заявил Новак. Министр привел в пример Казахстан, который ввел запрет на ввоз нефтепродуктов.

Глава ведомства отметил, что данная мера позволит сохранить отечественную нефтеперерабатывающую отрасль и рабочие места на НПЗ.

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