РЖД отменяет 32 поезда из-за коронавируса

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РЖД на фоне ситуации с коронавирусом и падением спроса сокращает периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда отменяются. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Такое решение было принято из-за отсутствия возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

«С 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — говорится в сообщении компании.

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