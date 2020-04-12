РЖД отменяет 32 поезда из-за коронавируса
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РЖД на фоне ситуации с коронавирусом и падением спроса сокращает периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда отменяются. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.
Такое решение было принято из-за отсутствия возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
«С 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — говорится в сообщении компании.
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