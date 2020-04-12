Эксперты ВЭБ прогнозируют падение доходов россиян на 17,5%

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Эксперты ВЭБ считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения — на 17,5%.

Отмечается, что после низшей точки спада начнется постепенный рост.

В России коронавирусом заразились почти 16 тысяч, скончались 130 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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