США выполнят часть обязательств Мексики по снижению добычи нефти

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что США частично исполнят обязательства Мексики по снижению добычи нефти, пишет «Интерфакс».

«Это большой объем для Мексики, но очень маленький объем для США... Поэтому я согласился забрать «излишек» на себя.... А они возместят это нам позже, может быть в другом виде», — сказал Трамп.

Он добавил, что Мексика сократит добычу на 100 тыс. баррелей, что ниже необходимого уровня на 250-300 тыс. Этот уровень восполнят США.

Трамп добавил, что если бы Мексика не согласилась на сделку, ей бы пришлось продавать нефть по цене $5-10 за баррель.

Ранее страны ОПЕК+ договорились о трехступенчатом сокращении добычи нефти. Из 23 стран-участниц со схемой не согласилась Мексика. Позже государство объявило, что согласовала объемы сокращения с США.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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