США выполнят часть обязательств Мексики по снижению добычи нефти
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США частично исполнят обязательства Мексики по снижению добычи нефти, пишет «Интерфакс».
«Это большой объем для Мексики, но очень маленький объем для США... Поэтому я согласился забрать «излишек» на себя.... А они возместят это нам позже, может быть в другом виде», — сказал Трамп.
Он добавил, что Мексика сократит добычу на 100 тыс. баррелей, что ниже необходимого уровня на 250-300 тыс. Этот уровень восполнят США.
Трамп добавил, что если бы Мексика не согласилась на сделку, ей бы пришлось продавать нефть по цене $5-10 за баррель.
Ранее страны ОПЕК+ договорились о трехступенчатом сокращении добычи нефти. Из 23 стран-участниц со схемой не согласилась Мексика. Позже государство объявило, что согласовала объемы сокращения с США.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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