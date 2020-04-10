Трамп сообщил, когда могут объявить о договоренностях ОПЕК+

Президент США Дональд Трамп уведомил, что о договоренностях ОПЕК+ могут объявить сегодня или уже завтра. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Либо так, либо иначе», — сказал Трамп.

По его словам, возможно, «ожидается что-то хорошее, может, не очень хорошее».

Ранее Трамп после разговора с Путиным и саудовским королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом заявил, что страны ОПЕК+ близки к сделке по сокращению добычи нефти.

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