Кабмин работает над идеей ЕР по расширению параметров ипотечных каникул

В Госдуме в дистанционном режиме состоялась встреча премьер-министра Михаила Мишустина с руководством фракции «Единая Россия» в преддверии отчета правительства перед нижней палатой парламента.

«Нам очень важно услышать позицию «Единой России» – крупнейшей политической партии. Ваша партия уже много лет определяет ход социально-экономического развития страны. И, что называется, в мирное время, и в период кризисов берет на себя в полной мере ответственность», – отметил Мишустин.

В среду президент объявил о новых мерах поддержки людей и экономики. В частности, глава государства поручил рассмотреть возможность расширения каникул по потребительским и ипотечным кредитам.

«Ранее партия «Единая Россия» в лице секретаря Генсовета Андрея Турчака, который тоже очень активно с нами работает над всеми инициативами, в том числе теми, которые на сегодняшний день обсуждаются, озвучила свои предложения по этой теме и направила их в Правительство. Мы их поддерживаем и уже взяли в работу. Я думаю, что буквально днями мы примем соответствующие решения. Наша общая задача – сделать так, чтобы как можно больше людей смогли воспользоваться этими льготами», — подчеркнул Мишустин.

Турчак ранее на этой неделе сообщил, что «Единая Россия» предложила кабмину увеличить максимальный порог ипотечного кредита, при котором заемщик вправе обратиться к кредитору и оформить «кредитные каникулы». В ЕР считают, что необходимо расширить возможности «ипотечных каникул» и помочь большему числу людей, пострадавших из-за пандемии коронавируса.

В свою очередь руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов выделил два приоритетных направления работы – финансовую поддержку регионов и необходимость пересмотра целевых показателей государственных программ и национальных проектов, чтобы они соответствовали текущей ситуации. «В нынешних условиях каждому региону нужен отдельный план федеральной поддержки», – подчеркнул он.