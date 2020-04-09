Жители двух регионов жалуются на высокую плату за услуги ЖКХ

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Жители республики Коми и Воронежской области сообщают о получении платежек за жилищно-коммунальные услуги на завышенные суммы, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, в городе Усинск республики Коми некоторые жители получили платежки на 18-24 тысяч рублей после проведения тепловой компанией перерасчета из-за установки счетчиков в прошлом году. В настоящее время данный вопрос изучает мэр города, заявила «Московскому комсомольцу» директор общественной палаты Александра Афонина.

В Воронеже большую доплату после перерасчета требует Фонд капитального ремонта. Так, местная семья получила платежку почти на 44 тысячи рублей, сообщает издание. При этом в фонде капремонта пояснили, что семья не была внесена в реестр в 2014 году. Там отметили, что при обновлении реестра жильцам были начислены все долги за капремонт за пять лет.