Крутаков: саудиты сознательно развалили сделку ОПЕК+, а потом имитировали рост добычи

Эр-Рияд явно имитировал рост добычи до 12,3 млн б/д, считает Леонид Крутаков, доцент Финансового университета при правительстве России.

«Сначала Саудовская Аравия сознательно спровоцировала подрыв предыдущий сделки ОПЕК+, выдвинув России заведомо неприемлемый ультиматум. Потом обвалила рынок товарными интервенциями и открытым демпингом», - анализирует действия Эр-Рияда Крутаков в колонке для Forbes.

«Все это не было спонтанными действиями, - рассуждает эксперт. - К подрыву сделки Саудовская Аравия готовилась заранее. Были создали огромные запасы нефти в Японии и Роттердаме, зафрахтованы танкеры, которые сегодня используются как дополнительные хранилища нефти. Именно эти запасы позволили саудитам резко нарастить в марте поставки нефти на мировой рынок».

«Заявления Эр-Рияда о росте добычи с 9,6 до 12,3 млн б/д — чистой воды блеф покерного игрока. Есть основания полагать, что производственные возможности Саудовской Аравии ограничены 10 млн б/д, любое превышение этих объемов требует дополнительных инвестиций и времени на разворачивание новых добывающих мощностей. Имела место имитация роста добычи. Судя по всему, весь экспортный прирост Саудовской Аравии обеспечивался за счет резервов и сокращения внутреннего потребления», - пояснил Крутаков.