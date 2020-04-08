ЕР предлагает увеличить максимальный порог ипотеки для кредитных каникул
«Единая Россия» в среду выступила с идеей увеличения максимального порога ипотечного займа, передает ТАСС.
Соответствующее предложение высказал 8 апреля секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
По его словам, эту идею необходимо реализовать с той целью, чтобы большее число россиян, в том числе граждане, взявшие большие суммы в кредит на покупку жилья, могли воспользоваться кредитными каникулами.
Высказанное Турчаком предложение стало результатом анализа ситуации в регионах, а также консультаций с экспертами в области ипотечного кредитования.
В данный момент, согласно постановлению кабмина, максимальный размер ипотечного кредита составляет 1,5 млн руб.
В представлении Турчака, в складывающейся экономической ситуации можно и нужно изыскать возможность увеличить порог ипотечного займа, при котором больше людей смогут уйти на кредитные каникулы при возникновении у них определенного рода финансовых затруднений.