ЕР предлагает увеличить максимальный порог ипотеки для кредитных каникул

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«Единая Россия» в среду выступила с идеей увеличения максимального порога ипотечного займа, передает ТАСС.

Соответствующее предложение высказал 8 апреля секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

По его словам, эту идею необходимо реализовать с той целью, чтобы большее число россиян, в том числе граждане, взявшие большие суммы в кредит на покупку жилья, могли воспользоваться кредитными каникулами.

Высказанное Турчаком предложение стало результатом анализа ситуации в регионах, а также консультаций с экспертами в области ипотечного кредитования.

В данный момент, согласно постановлению кабмина, максимальный размер ипотечного кредита составляет 1,5 млн руб.

В представлении Турчака, в складывающейся экономической ситуации можно и нужно изыскать возможность увеличить порог ипотечного займа, при котором больше людей смогут уйти на кредитные каникулы при возникновении у них определенного рода финансовых затруднений.