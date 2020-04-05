РЖД ограничивает сообщение с Калининградом

Поезда в сообщении с Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву, временно отменяются. Об этом сообщается на сайте Российских железных дорог (РЖД).

Ограничения вступают в силу 6 апреля, о возобновлении движения будет сообщаться дополнительно, говорится в заявлении.

Под новые правила попадают поезда № 30/29 Калининград — Москва и № 80/79 Калининград – Санкт-Петербург.

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