РЖД ограничивает сообщение с Калининградом
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Поезда в сообщении с Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву, временно отменяются. Об этом сообщается на сайте Российских железных дорог (РЖД).
Ограничения вступают в силу 6 апреля, о возобновлении движения будет сообщаться дополнительно, говорится в заявлении.
Под новые правила попадают поезда № 30/29 Калининград — Москва и № 80/79 Калининград – Санкт-Петербург.
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