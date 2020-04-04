Трамп допустил введение пошлин на саудовскую нефть

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Президент США Дональд Трамп допустил введение пошлин на нефть из Саудовской Аравии, в случае если Эр-Рияд будет вести себя нечестно по отношению к американской стороне. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что пошлины приносят США много денег.

По словам американского лидера, другие страны также вводят такие меры против Вашингтона и «пользуются этими преимуществами».

Глава Белого дома заявил, что в отношении нефти может ввести пошлины, но не будет этого делать.

«Но если с нами нечестно обращаются, это, совершенно очевидно, инструмент в нашем арсенале», — добавил Трамп.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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