Путин заявил о готовности России объединить усилия с США в нефтяном вопросе

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова объединить усилия с США для урегулирования ситуации на нефтяном рынке, сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что ранее провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, который, по словам Путина, также заинтересован в долгосрочной стабильности на рынке энергоносителей и готов к совместным действиям.

Президент предположил, что Саудовская Аравия предпринимает попытки для уничтожения конкурентов, производящих сланцевую нефть. С этой целью саудиты вышли из сделки ОПЕК+, увеличили добычу нефти и предложили на нее скидку.

У России, как заявил президент, подобной цели никогда не было, так как государственный бюджет завязан на цене в $40 долларов за баррель.

Президент подчеркнул, что достигнуть договоренностей можно, только если учитывать интересы всех партнеров рынка. Он поручил министру энергетики Александру Новаку придерживаться данного принципа в ходе переговоров ОПЕК+.

Ранее стало известно, что новая встреча министров стран ОПЕК+ пройдет 6 апреля в формате видеоконференции. На ней обсудят возможность сокращения добычи на 10 млн баррелей в сутки.