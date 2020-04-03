Набиуллина: один месяц карантина может стоить экономике 1,5–2% ВВП
close
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что карантинные мероприятия усиливают падение российской экономики, сообщает ТАСС.
Она отметила, что меры, которые совершенно необходимы для борьбы с эпидемией, неизбежно влекут к негативным экономическим последствиям.
«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5-2% годового ВВП», — сказала глава ЦБ.
Также она отметила, что совокупный эффект издержек будет зависеть от того, насколько длительными будут ограничительные меры.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Кремле назвали ситуацию в экономике беспрецедентной
— Песков отказался комментировать призывы ввести ЧС для помощи бизнесу