Набиуллина: один месяц карантина может стоить экономике 1,5–2% ВВП

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что карантинные мероприятия усиливают падение российской экономики, сообщает ТАСС.

Она отметила, что меры, которые совершенно необходимы для борьбы с эпидемией, неизбежно влекут к негативным экономическим последствиям.

«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5-2% годового ВВП», — сказала глава ЦБ.

Также она отметила, что совокупный эффект издержек будет зависеть от того, насколько длительными будут ограничительные меры.

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