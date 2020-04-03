ЦБ: издержки кризиса для российской экономики придутся на II квартал

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что негативные эффекты для экономики страны будут наиболее проявлены во втором квартале 2020 года, после чего ситуация войдет в обычное русло, сообщает ТАСС.

«Исходя из природы причин падения экономической активности, базовым сценарием для нас является то, что негативные эффекты скорее всего будут сконцентрированы внутри второго квартала текущего года», — сказала Набиуллина.

Она также отметила, что совокупный эффект издержек будет зависеть от того, насколько длительными будут ограничительные меры, введенные правительством страны.

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