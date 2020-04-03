Кремль ежечасно отслеживает ситуацию с коронавирусом

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль знает об экономических прогнозах и отслеживает ситуацию ежечасно, пишет РИА «Новости».

«Правительство мониторит ситуацию не то что ежедневно, а ежечасно. И в зависимости от того, как она будет развиваться, будет уже дальше выстраиваться сценарий мер поддержки», — сказал Песков.

Ранее глава государства Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля, чтобы не допустить распространение коронавируса в России.

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