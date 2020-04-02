В Забайкалье временно запретили продажу алкоголя
Власти Забайкальского края запретили продажу алкоголя в регионе на время действия режима самоизоляции, который ввели в связи с ситуацией коронавирусом. Об этом решении местных властей сообщает официальный портал региона.
Как стало известно, до особого распоряжения запрещена розничная продажа алкогольной продукции.
«Из-за режима самоизоляции обострилось количество правонарушений, совершенных на почве алкоголя», — прокомментировал заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев.
Он отметил, что данный запрет является временным.
Ранее ограничения на продажу алкоголя ввели в Красноярском крае, в Хакасии и Карелии.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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