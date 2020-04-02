Лукашенко рассказал о приверженности «формуле Трампа»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о непростой экономической ситуации в стране и приверженности «формуле президента США Дональда Трампа», цитирует его БелТА.

Лукашенко констатировал, что самая большая проблема страны на данный момент — это ситуация с экономикой, которая осложняется из-за вспышки коронавируса в мире. Он отметил, что белорусы пытаются «как-то карабкаться» и в этом помогает «формула Трампа».

«Мне очень понравилось, когда он [Трамп] откровенно сказал: если мы немедленно не начнем работать, то людей умрет больше от безработицы и голода, чем от коронавируса. Очень правильно сказал», — подчеркнул политик.

Вдохновившись словами иностранного коллеги, Лукашенко решил, что Белоруссии необходимо «спасаться от этого кризиса, как только можно».

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