Рубль пережил в марте наихудшее падение с января 2015 года
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Рубль пережил в марте наихудшее падение с января 2015 года, потеряв 14,7% к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи.
В 2015 году рубль упал на 18,7% к американской валюте.
Рубль к евро за март упал также на 14,7%.
За завершившийся первый квартал рубль потерял 20,9% к доллару и 19,7% к евро.
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