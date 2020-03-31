Трамп предложил выделить еще $2 трлн на восстановление инфраструктуры
close
Президент США Дональд Трамп предложил выделить $2 трлн для восстановления инфраструктуры в условиях пандемии коронавируса, сообщает FoxNews.
По его словам, законопроект по инфраструктуре ждали «несколько десятилетий». Трамп сообщил, что помощь будет направлена на создание рабочих мест и восстановление «некогда великой» инфраструктуры США.
Ранее Трамп также подписал закон о стимулирующих мерах в размере более $2 трлн в рамках борьбы с последтсвиями коронавируса.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Сенат США принял пакет помощи на $2 трлн в связи с коронавирусом