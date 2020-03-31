Трамп предложил выделить еще $2 трлн на восстановление инфраструктуры

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Президент США Дональд Трамп предложил выделить $2 трлн для восстановления инфраструктуры в условиях пандемии коронавируса, сообщает FoxNews.

По его словам, законопроект по инфраструктуре ждали «несколько десятилетий». Трамп сообщил, что помощь будет направлена на создание рабочих мест и восстановление «некогда великой» инфраструктуры США.

Ранее Трамп также подписал закон о стимулирующих мерах в размере более $2 трлн в рамках борьбы с последтсвиями коронавируса.

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