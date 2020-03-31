Индексы Мосбиржи и РТС в I квартале обрушились на 18% и 35%
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Индексы Мосбиржи и РТС за I квартал этого года обрушились почти на 18% и 35%, соответственно. Об этом свидетельствуют данные биржевых сводок.
Так, по итогам отчетного периода индекс Мосбиржи установился на отметке в 2508,8 пункта. Падение случилось на 17,9% — с уровня 3059,2 пункта.
В свою очередь, РТС достиг 1014,44 пункта. Индекс понизился с 1554,72 пункта (-34,7%).
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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