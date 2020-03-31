Большинство ветеранов ВОВ получат выплаты ко Дню Победы в середине апреля
close
Единовременная выплата в размере 50 или 75 тысяч рублей для ветеранов Великой Отечественной войны будет произведена в середине апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Пенсионного фонда России.
«Половина выплат будет доставлена уже до 10 апреля, а к середине месяца средства получит большинство ветеранов», — заявили в ПФР.
Согласно указу президента РФ Владимира Путина, единовременные выплаты в 2020 году к 75-й годовщине Победы получат 1,15 млн ветеранов Великой Отечественной войны, узников концлагерей и тружеников тыла.