Большинство ветеранов ВОВ получат выплаты ко Дню Победы в середине апреля

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Единовременная выплата в размере 50 или 75 тысяч рублей для ветеранов Великой Отечественной войны будет произведена в середине апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Пенсионного фонда России.

«Половина выплат будет доставлена уже до 10 апреля, а к середине месяца средства получит большинство ветеранов», — заявили в ПФР.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, единовременные выплаты в 2020 году к 75-й годовщине Победы получат 1,15 млн ветеранов Великой Отечественной войны, узников концлагерей и тружеников тыла.