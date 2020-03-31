Мишустин: правительство усилит поддержку бизнеса
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Премьер России Михаил Мишустин заявил, что правительство будет и дальше отслеживать экономическую ситуацию и усиливать поддержку бизнеса, пишет РИА «Новости».
«Мы и дальше будем мониторить развитие ситуации, расширять и корректировать перечень мер по поддержке предпринимателей», — сказал Мишустин.
Председатель правительства напомнил о президентских мерах для поддержки малого и среднего бизнеса при коронавирусе.
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