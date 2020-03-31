Индекс РТС превысил 1000 пунктов в ходе торгов

Индекс РТС в ходе торгов показал рост на 4,6% к предыдущему закрытию сессии, достигнув отметки в 1002,78 пунктов, следует из данных биржевых сводок.

Аналогичный показатель Мосбиржи увеличивается на 2,54% и достигает 2495,13 пунктов

Индексы российских бирж укрепляются на фоне роста нефтяных котировок на зарубежных торговых площадках. Баррель нефти марки Brent на Лондонской бирже в настоящее время торгуется в районе $27,1, марки WTI — $21,18.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Стоимость доллара опустилась ниже 80 рублей

Крупные ритейлеры в РФ намерены отказаться от приема наличных из-за коронавируса

В Госдуму поступил законопроект о кредитных каникулах