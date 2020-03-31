Индекс РТС превысил 1000 пунктов в ходе торгов
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Индекс РТС в ходе торгов показал рост на 4,6% к предыдущему закрытию сессии, достигнув отметки в 1002,78 пунктов, следует из данных биржевых сводок.
Аналогичный показатель Мосбиржи увеличивается на 2,54% и достигает 2495,13 пунктов
Индексы российских бирж укрепляются на фоне роста нефтяных котировок на зарубежных торговых площадках. Баррель нефти марки Brent на Лондонской бирже в настоящее время торгуется в районе $27,1, марки WTI — $21,18.
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