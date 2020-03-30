«Газпром» изучает решение Стокгольмского арбитража по спору с Польшей

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Российская энергетическая компания «Газпром» получила решение Стокгольмского арбитражного суда о пересмотре цен на газ по контракту с польской нефтегазовой компанией PGNiG, сообщает РИА «Новости».

В настоящее время «Газпром» изучает решение суда, давать оценку возможных выплат польской стороне преждевременно, заявили в компании.

Ранее PGNiG сообщала, что Стокгольмский арбитражный суд изменил формулу образования цены на покупку российского газа с 1 января 2014 года, что указывает на наличие разницы в $1,5 млрд, которая должна быть возвращена «Газпромом».

Ямальский контракт, по которому Россия поставляет в Польшу 10 млрд кубометров газа, действует до 2022 года. Польская сторона считает цену на газ по данному контракту завышенной.

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