В Генпрокуратуре России назвали сумму ущерба от коррупции в 2019 году
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В Генеральной прокуратуре сообщили, что ущерб от коррупционных преступлений в России в 2019 году составил 55,1 млрд руб, передает ТАСС.
В ведомстве рассказали, что данная сумма составляет 8,8% от суммы ущерба, причиненного всеми видами преступлений в стране за тот же период.
При этом добровольно погашен ущерб на 4,1 млрд руб, изъято имущества, денег и ценностей на сумму почти 1,5 млрд руб. Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью 18,2 млрд руб.
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