В Крыму задержали россиян, совершивших диверсии по указанию Киева

Силовики задержали в Крыму двух россиян, совершивших диверсии по указанию украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

«Федеральной службой безопасности на территории Республики Крым задержаны два гражданина России 1995 года рождения, причастные к совершению в 2024 и 2025 годах серии диверсионно-террористических актов по указанию спецслужб Украины», — отметили в ЦОС.

По версии ФСБ, задержанные в 2024 году через Telegram установили контакт с представителем украинских спецслужб, через которого собирали и передавали информацию о расположении в Крыму объектов Минобороны, передвижении колонн военной техники и критически важной инфраструктуры, а также сообщали о результатах ударов Вооруженных сил Украины.

Кроме того, они совершали поджоги релейных шкафов на железной дороге и оборудования базовых станций сотовой связи, находящихся в Сакском и Симферопольском районах Крыма. Все это делалось, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе, подчеркивается в сообщении.

Ранее силовики задержали украинского агента, готовивишего диверсии на железной дороге в Кузбассе.