Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В Крыму задержали россиян, совершивших диверсии по указанию Киева

ФСБ: двое россиян задержаны в Крыму за диверсии по указанию Киева
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Силовики задержали в Крыму двух россиян, совершивших диверсии по указанию украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

«Федеральной службой безопасности на территории Республики Крым задержаны два гражданина России 1995 года рождения, причастные к совершению в 2024 и 2025 годах серии диверсионно-террористических актов по указанию спецслужб Украины», — отметили в ЦОС.

По версии ФСБ, задержанные в 2024 году через Telegram установили контакт с представителем украинских спецслужб, через которого собирали и передавали информацию о расположении в Крыму объектов Минобороны, передвижении колонн военной техники и критически важной инфраструктуры, а также сообщали о результатах ударов Вооруженных сил Украины.

Кроме того, они совершали поджоги релейных шкафов на железной дороге и оборудования базовых станций сотовой связи, находящихся в Сакском и Симферопольском районах Крыма. Все это делалось, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе, подчеркивается в сообщении.

Ранее силовики задержали украинского агента, готовивишего диверсии на железной дороге в Кузбассе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27689635_rnd_9",
    "video_id": "record::bb38e7dc-9fca-403c-acc8-661cea5a16f9"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+