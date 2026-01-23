Подавший сигнал бедствия самолет с россиянами готовится к экстренной посадке в Китае

Самолет авиакомпании Azur Аir, выполняющий рейс из Пхукета в Барнаул, готовится к незапланированной посадке в китайском аэропорту Ланьчжоу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

В настоящее время воздушное судно находится в зоне ожидания посадки. Экипаж полностью контролирует параметры полета и выполняет процедуры, необходимые для посадки, уточнили в авиакомпании.

Представители Azur Аir находятся в контакте с авиавластями РФ и сотрудником авиакомпании в Китае.

До этого Telegram-канал Mash уточнил, что самолет, выполнявший рейс из Пхукета в Барнаул, подал сигнал бедствия над Китаем. Лайнер вылетел из Таиланда около четырех часов назад, до российской границы ему оставалось значительное расстояние. На борту воздушного судна находятся 238 пассажиров. Что именно произошло, не сообщается.

В этот же день экстренная посадка понадобилась самолету, выполнявшему рейс из Новосибирска в Якутск. По предварительным данным, произошло обледенение клапана системы наддува воздушного судна из-за воздействия низких температур. Самолет благополучно приземлился в Красноярске.

Ранее в Шереметьево решили запустить эксперимент по посадке в самолет без паспорта.