Армия

Попавший в плен украинский солдат рассказал об участии в референдуме в ДНР

Пленный боец ВСУ Стеблянка заявил, что участвовал в референдуме в ДНР
Oleksandr Ratushniak/Reuters

Пленный украинский боец Игорь Стеблянка заявил, что принимал участие в референдуме за создание Донецкой народной республики (ДНР). Его слова передает ТАСС.

Как рассказал мужчина, он является уроженцем Дружковки. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) насильно мобилизовали Стеблянку и впоследствии он оказался в зоне боевых действий в районе Красноармейска. Гражданин служил в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), он добровольно сдался в плен российским военным.

«Я ходил на голосование за отсоединение Донецкой области в сторону России, голосовал за отсоединение от Украины», — признался украинский боец.

Он подчеркнул, что жители ДНР ждали того, «что придет Россия».

Референдумы о самоопределении ДНР и Луганской народной республики (ЛНР) состоялись 11 мая 2014 года. Голосование прошло на части территории Донецкой и Луганской областей Украины, которые находились под контролем ополченцев. По официальным данным, в Донецкой народной республике за государственную самостоятельность проголосовали 89% жителей, в ЛНР — 94%.

Ранее взятый в плен в ДНР боец ВСУ рассказал о своем первом и последнем 20-минутном бое.

