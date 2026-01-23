Размер шрифта
В России ожидают уступок Украины после трехсторонней встречи в Абу-Даби

Аналитик Блохин: на встрече в ОАЭ стороны могут достичь компромисса по Украине
Александр Кряжев/РИА Новости

Предстоящая 23 января трехсторонняя встреча России, США и Украины в Абу-Даби по вопросам безопасности говорит о том, что Киев готов к компромиссам в рамках урегулирования вооруженного конфликта. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Константин Блохин.

«Если согласились на эту трехстороннюю встречу, то к компромиссам готовы обе стороны, и Киев в том числе. Главная причина готовности Киева — это отказ от поддержки США. У США совершенно другие приоритеты внешнеполитические», — отметил аналитик.

Украинская сторона, по оценке Блохина, в рамках трехсторонней встречи будет говорить о необходимости гарантий безопасности для Киева, а также о вопросах, связанных с размещением военного контингента стран Запада на Украине.

«Возможно, в результате этих переговоров они свою позицию поменяют на какую-то компромиссную», — предположил политолог.

Переговоры президента России Владимира Путина с американской делегацией – спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером – завершились в ночь на 23 января. Как сообщал Кремль, переговоры продлились более трех с половиной часов и прошли в закрытом формате, без заявлений для прессы и без итоговых документов.

По итогам встречи Ушаков заявил, что переговоры носили «предельно откровенный и доверительный характер». Стороны подробно обсудили ключевые вопросы международной повестки, включая урегулирование конфликта на Украине, а также дальнейшие форматы диалога между Москвой и Вашингтоном.

Первая встреча трехсторонней рабочей группы России, Украины и США по безопасности пройдет 23 января в Абу-Даби в ОАЭ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили о прибытии самолета с Уиткоффом в Абу-Даби.

