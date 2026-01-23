В центре Москвы перекрыли движение

В центре столицы временно ограничили движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на Большом Каменном мосту по направлению в центр; на Кремлевской набережной; на Москворецкой набережной», — говорится в публикации.

По данным канала, объехать перекрытый участок можно по Садовому кольцу. Кроме того, в Дептрансе водителям посоветовали сегодня не садится за руль и воспользоваться метро, а также заранее планировать свой маршрут.

До этого в Москве на МКАД столкнулись два автомобиля. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоят две легковые машины, которые получили повреждения: у транспортных средств смяты кузова, разбиты капоты и бамперы, при этом в момент столкновения их детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что автомобили затруднили движение транспорта, поскольку заняли две полосы, и водителям приходится объезжать место столкновения.

Ранее пожар парализовал дороги в центре Москвы.