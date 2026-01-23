Размер шрифта
Политика

В России фразой «договорнячок отменяется» отреагировали на встречу Путина и Уиткоффа

Военкор Коц фразой «договорянчок отменяется» оценил встречу Путина и Уиткоффа
Александр Казаков/РИА Новости

Россия продолжит достигать целей СВО военными методами, поэтому «договорнячок» отменяется. Об этом написал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале по итогам переговоров президента Владимира Путина с представителями США в лице Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Он оценил ситуацию словами «воюем дальше». Как подчеркнул военкор, фиксированные контракты для службы в беспилотных войсках вводились не для того, чтобы выйти из своих условий завершения конфликта.

«Договорнячок» отменяется», — констатировал Коц.

Военкор полагает, что стороны не стали ближе к устойчивому миру. По его предположениям, стороны обсуждали на переговорах не только Украину, но и двустороннее сотрудничество Москвы и Вашингтона. Даже если США выйдут из переговоров по Украине, диалог на этом направлении продолжится, указал он. Коц также назвал такой сценарий плохой новостью для Киева.

Состоявшиеся ночью переговоры Владимира Путина с американской делегацией в Кремле продлились более трех с половиной часов и прошли в закрытом формате. По словам помощника президента Юрия Ушакова, встреча была откровенной и доверительной. Стороны обсудили Украину, территориальный вопрос и договорились о продолжении контактов — уже в трехстороннем формате с участием Киева. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле высказались относительно достижения целей СВО на поле боя.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27690463_rnd_6",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
