Общество

Таксист рассказала о передвижениях подростка из Красноярска в день пропажи

Mash: в Красноярске водитель такси высадила пропавшего юношу в 3 км от автомойки
МВД Красноярского края

Подросток, пропавший в Красноярске, ехал в машине с неизвестной женщиной. Об этом сообщает Kras Mash.

По данным Telegram-канала, в беседе с сотрудниками правоохранительных органов женщина-таксист рассказала, куда везла пассажиров. По ее словам, она высадила школьника и незнакомку в трех километрах от автомойки на Высотной улице.

Авторы канала также добавили, что прокуроры считают, что девушка, пропавшая в один день с молодым человеком, не имеет отношения к этому делу.

О том, что юноша исчез, стало известно утром. Его отец обратился в правоохранительные органы, которые выяснили, что несовершеннолетний шел по одной из улиц города вместе с неизвестным.

Также глава семьи рассказал, что в день исчезновения кто-то взломал его сейф. Неизвестные тем временем стали требовать у мужчины выкуп. Обращение к родителю записал также сам юноша, попросив следовать указаниям.

Ранее опытный походник Кулеш рассказал о поисках семьи Усольцевых.

