Стало известно, ожидается ли массовый уход китайских брендов с авторынка РФ

Автоэксперт Коган: массового ухода китайских брендов с рынка РФ не будет
Массового ухода китайских автобрендов с российского рынка в обозримой перспективе не произойдет. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал основатель компании «ВсеИзКитая», эксперт по работе с КНР Андрей Коган.

По его словам, для ведущих игроков, таких как Chery, Geely или Great Wall, Россия является не временным экспериментом, а крупным стратегическим рынком с устойчивым спросом. Многие из них уже сделали серьезные инвестиции в локальную инфраструктуру: склады запчастей, сервисные программы и обучение персонала, что говорит о долгосрочных планах.

При этом эксперт отмечает сохраняющиеся риски для российских импортеров и дилеров. Ключевой из них — асимметрия ответственности, когда местный партнер берет на себя длинные гарантийные обязательства перед клиентами, а производитель может изменить стратегию или сократить поставки. Еще один риск — высокая скорость обновления модельных рядов, из-за которой автомобили могут быстро терять в цене на вторичном рынке.

«В итоге разговор стоит вести не о том, уйдут ли китайские бренды вообще, а о том, какие из них останутся надолго и на каких условиях», — подчеркнул Коган. Побеждать, по его мнению, будут те, кто выстроит устойчивую модель работы и доверие клиентов.

Ранее в России предрекли рекордное подорожание автомобилей в 2026 году.

