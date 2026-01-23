Размер шрифта
«Это будет приговор»: в России не поверили сообщениям о выводе ВСУ из Донбасса

Аналитик Самойлов: слухи о выводе ВСУ из Донбасса – это вбросы в интересах Киева
Сообщения о том, что президент США Дональд Трамп старается уговорить украинского лидера Владимира Зеленского вывести войска с территории Донбасса – это не более, чем информационный шум, убежден военный эксперт, начальник аналитического отдела Международного общественного движения «Другая Украина» Алексей Самойлов. Такой шаг стал бы смертным приговором Зеленскому, поэтому единственная цель этих «вбросов» – приостановить российское наступление ради перевооружения ВСУ, заявил он Общественной Службе Новостей.

Тема возможного вывода ВСУ из Донбасса должна была привлечь внимание к встрече лидеров в Давосе, к чему стремились обе стороны, считает эксперт. Вероятность осуществления этого шага на практике он оценил как маловероятную.

«Что касается вывода ВСУ с территории Донбасса, то Зеленский себе смертный приговор подписывать не будет. Это смертный приговор, в течение буквально нескольких суток, — подчеркнул Самойлов. — За вывод войск с Донбасса Зеленского уничтожат и физически, и политически. Уничтожат все те, кто сидит и ждет этого в Киеве. Они просто борются за власть».

Для Украины на данный момент нет других моделей существования, так как при завершении конфликта Европа и США прекратят финансирование, считает эксперт. Трамп в свою очередь стремится приостановить российское наступление, позволяя подобные вбросы. Это, по мнению аналитика, необходимо для перевооружения Украины и старта реализации ресурсных соглашений, заключенных между Вашингтоном и Киевом. Поэтому подобные сообщения это «полная ерунда», убежден военный эксперт.

«Нужно начинать добывать деньги, возмещать вложенные ранее средства. Украину все равно будут готовить к войне, чтобы и дальше давить на Россию», — заключил он.

Напомним, накануне в Давосе состоялась встреча Трампа и Зеленского. Подчеркивалось, что на данный момент самый сложный аспект в их переговорах заключается в том, сумеет ли американский президент убедить Киев вывести войска из ДНР. Как отмечал политолог Рафаэль Ордуханян, рассчитывать на положительный исход в этом вопросе не стоит, так как Зеленский не сможет сам принять это решение – ему надо будет заручиться поддержкой европейских политиков.

Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что сторонам конфликта на Украине уже известны параметры мирного соглашения, и если Киев продолжит тянуть с его подписанием, то рискует потерять еще больше территорий. Подробнее о переговорах двух лидеров – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США объяснили, зачем команда Трампа отчитывает европейцев, как «плохих слуг».

