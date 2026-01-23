Российские туристы получили ожоги из-за нашествия медуз на дайвинге на Мальдивах

Baza: на Мальдивах российских туристов искусали медузы во время дайвинга

На Мальдивах российских туристов искусали медузы во время дайвинга. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По словам пострадавших, они отправились плавать, чтобы посмотреть тигровых акул. Но из-за сильных волн к месту погружения прибило маленьких медуз.

Одна из туристок рассказали каналу, что ожоги прошли за несколько дней, однако их следы держались около месяца.

«Самое тяжелое состояние было у девушки, которой щупальца медузы задели область ключицы. В тот день ей пришлось отказаться от дальнейших погружений. Началась аллергическая реакция: чихание, сильный кашель, покраснение кожи, слезились глаза», — говорится в посте.

Девушке потребовалась помощь медиков, ей сделали укол. Уже на следующий день она чувствовала себя нормально, отмечается в публикации.

У части туристов на месте ожогов появились черные точки. Точную причину их появления пострадавшие установить не смогли. По предположению туристов, это могут быть фрагменты щупалец, которые разрушаются после контакта, но продолжают выделять токсин в коже.

