В Европе оценили отказ Трампа забрать Гренландию силой

Евросоюз может расслабиться после отказа президента США Дональда Трампа забрать Гренландию силовым методом. Об этом пишет газета Politico со ссылкой источники внутри ЕС.

По мнению собеседника издания, первостепенной задачей для Европы является переосмысление обороны, чтобы ослабить зависимость от НАТО.

«Из-за того, что решение гренландского кризиса теперь намного ближе, лидеры ЕС потеряют сосредоточенность <...> на необходимости перемен», — говорится в материале.

22 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что королевство готово обсуждать с Соединенными Штатами вопросы безопасности в Арктике, однако не допустит нарушения своих «красных линий» в вопросе о Гренландии.

В этот же день президент США Дональд Трамп сообщил, что достиг договоренности с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по поводу будущего соглашения о контроле над островом. Также американский лидер заявил, что сейчас проходят «переговоры о деталях», и соглашение якобы подразумевает «полный доступ» США к Гренландии, без «временных ограничений».

Ранее в Польше назвали поведение Трампа «шоу» и «цирком».